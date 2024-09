Fisioterapeuta se destaca na Expoacre com óleos essenciais para ansiedade e problemas respiratórios

Jéssica Amaral, fisioterapeuta, estudante de medicina e proprietária da Ozo Óleos Terapêuticos, destaca a busca crescente por tratamentos naturais durante a Expoacre 2024.

A empresa oferece uma variedade de óleos essenciais e vegetais, com fórmulas exclusivas que ajudam a tratar desde problemas respiratórios até questões como queda de cabelo, ansiedade e insônia.

“O nosso objetivo é oferecer tratamentos naturais através de óleos que ajudam as pessoas a lidar com diversas condições”, explica Jéssica.

Sobre as vendas, Jéssica comentou que este ano tem sido mais desafiador, mas está confiante com o crescimento nas vendas no final de semana.

Entre os produtos mais procurados, o destaque vai para o “Respire”, um óleo que combina essências de hortelã e eucalipto, indicado para aliviar problemas respiratórios, especialmente diante do atual clima com muita fumaça.

“As pessoas estão buscando muito ele por conta da fumaça e do clima ruim. Ele desobstrui as vias respiratórias e ajuda as pessoas a respirarem melhor”, afirma Jéssica, destacando a eficácia do produto que tem sido um sucesso nesta edição da feira.