Flamengo é eliminado da Libertadores pelo Penãrol, que vai encarar o Botafogo

Flamengo e Peñarol se enfrentaram na noite desta quinta-feira (26), em jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Campeón del Siglo, no Uruguai. A partida terminou no empate sem gols, mas por conta do placar agregado de 1 a 0 no primeiro jogo, o time uruguaio levou a melhor e avançou para semifinal.

O Rubro-Negro segue com o fantasma de nunca ter vencido e marcado gol contra o Peñarol.

Primeiro Tempo

O Flamengo teve um primeiro tempo sólido no Uruguai, controlou o jogo. O time carioca dominou a posse de bola e atacou, mas não conseguiu marcar. Aos 29 minutos, o Rubro-Negro criou uma boa oportunidade com um cruzamento de Alex Sandro para Bruno Henrique. O camisa 27 ajeitou a bola na área, mas Plata, parado, deixou escapar a chance de abrir o placar. Pelo lado uruguaio, Leo Fernández foi uma ameaça com suas cobranças de falta.