Fogo atinge barracas na tenda das verdureiras em Cruzeiro do Sul e causa prejuízos; veja vídeo

Um incêndio destruiu a tenda das verdureiras, localizada ao lado do Mercado do Peixe em Cruzeiro do Sul, na madrugada deste domingo (8). O incidente resultou na destruição de trinta das quarenta barracas do local, enquanto as demais sofreram danos parciais. Felizmente, não havia ninguém presente no momento do incêndio e não foram registrados feridos.

O fogo, que consumiu grandes áreas da estrutura de madeira instalada pela prefeitura para abrigar os comerciantes durante a reforma do Mercado Manoel Edwirgis, o Minhocão, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros com o uso de aproximadamente 9.000 litros de água.

Além do trabalho dos bombeiros, foi necessário o corte do fornecimento de energia elétrica e a presença da Polícia Militar para garantir a segurança do local e prevenir saques às bancas danificadas.

As autoridades locais estão investigando as causas do incêndio. A perícia está analisando o local e coletando evidências para determinar a origem e a propagação das chamas. O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul informou que a prefeitura está comprometida em oferecer suporte aos feirantes afetados e está realizando um levantamento dos danos para auxiliar na recuperação dos comerciantes.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil continuarão o trabalho de investigação e apoio às vítimas, enquanto a prefeitura se prepara para oferecer a assistência necessária para minimizar os prejuízos e ajudar na reconstrução das barracas destruídas.