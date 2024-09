Grávida, Margot Robbie exibe barrigão durante estreia de filme; veja foto

A atriz Margot Robbie, 34, exibiu o seu barrigão de grávida durante a estreia de um filme, em Los Angeles. Apesar de já ter sido flagrada durante a gestação, essa foi a primeira vez que a estrela posou em um tapete vermelho enquanto espera por seu primeiro filho.

O evento, que prestigiou a estreia da comédia dramática “My Old Ass” aconteceu nesta segunda-feira (9), em Beverly Hills, na Califórnia. No local, a estrela posou ao lado de seu marido, o produtor Tom Ackerley, além da diretora da trama, Megan Park e a protagonista Maisy Stella, que dará vida a personagem Elliott Labrant.

Nomes como Percy Hynes White, Maddie Ziegler, Kerrice Brooks e Aubrey Plaza também marcaram presença no evento. Para a ocasião, a atriz de “Barbie” optou por um vestido cinza longo, que deixava seus ombros a mostra e evidenciava o barrigão.

Apesar de não ter contas nas redes sociais, Margot foi flagrada durante a sua gravidez em locais como o Campeonato de Tênis de Wimbledon, no All England Lawn Tennis e Croquet Club e passeando em Sardenha, uma ilha no mar Mediterrâneo.

Veja a foto de Margot Robbie grávida no tapete vermelho de “My Old Ass”:

Segundo a People, a confirmação da gravidez foi realizada em julho, com uma fonte revelando que o casal estava “feliz” com a notícia.