Guarda Municipal: entenda proposta de Jarude que vai trazer segurança e vagas em concurso

Ao se reunir com comerciantes que atuam no centro de Rio Branco, uma das principais reclamações ouvidas pelo candidato a prefeito Emerson Jarude (NOVO) é a insegurança. Conversando com a população, as queixas não são diferentes, locais que deveriam ser opções de lazer gratuitos, como a Praça da Revolução, Novo Mercado Velho, Horto Florestal e outros, pouco são frequentados pelas famílias pela constante sensação de insegurança.

Para atacar a raiz do problema, Jarude tem como uma de suas principais propostas implantar a Guarda Municipal em Rio Branco, que hoje está entre as únicas três capitais brasileiras que não possui esse policiamento municipal. A criação da guarda está assegurada por recursos federais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

A necessidade dessa medida de segurança é defendida por Jarude desde quando era vereador. Em 2021 ele apresentou uma emenda ao Plano Plurianual do Município de Rio Branco, de 2022 a 2025, garantindo a criação da Guarda Municipal. A emenda foi aprovada na Câmara, vetada pelo prefeito Tião Bocalom, mas o veto foi derrubado pelos vereadores, e ainda assim, a atual gestão não implantou.

Além disso, na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre, o governo do estado chegou a anunciar um convênio firmado com a prefeitura no valor de quase R$ 1 milhão para implantação do policiamento municipal, o que não ocorreu, mesmo que a Guarda Municipal fizesse parte de suas promessas asseguradas no plano de governo.

“E porque não temos guarda municipal? Porque não querem criar? Que medo é esse deles? Hoje ninguém consegue mais sentar numa praça para comer com a família sem sentir medo, porque tem a sensação que vai ser assaltado. Já teve caso de estupro no Horto Florestal, no Parque da Maternidade as pessoas já não caminham mais como era antigamente por medo, e nisso a Guarda Municipal, sem dúvidas ajudaria muito”, exemplifica Jarude.

O candidato explica que a segurança pública é de competência do Estado, mas o município pode e deve contribuir com a ordem e por isso a Guarda Municipal é um instrumento de enorme importância para a segurança e o bem-estar da população. Já que suas principais atribuições são proteger o patrimônio público e garantir a proteção dos cidadãos.

“O nosso objetivo é trabalhar buscando valorizar a segurança do município, transformando vagas que antes eram ocupadas por comissionados, sendo usadas como cabides de emprego, em novas oportunidades para concursados e a criação da Guarda Municipal será uma ação de prioridade já em nosso primeiro ano de gestão”, esclareceu.

Além da guarda municipal, o plano de governo de Jarude inclui ampliar a instalação de iluminação pública, garantindo maior sensação de segurança e inibindo a criminalidade, trabalhar em parceria com o Estado, ampliando o vídeo monitoramento das entradas e saídas da cidade de Rio Branco, instalar sistemas de monitoramento por câmeras nas praças e escolas municipais, aumentando a segurança nesses espaços, criar um aplicativo municipal de segurança, permitindo que os cidadãos reportem ocorrências e recebam alertas em tempo real sobre situações de risco e fortalecer a integração entre as forças de segurança municipal, estadual e federal, por meio de operações conjuntas e compartilhamento de informações, visando uma atuação mais eficiente no combate as organizações criminosas.