Guerra fria no União Brasil: a dura batalha entre Alan Rick e Fábio Rueda

O senador Alan Rick saiu vitorioso na batalha contra o suplente de deputado federal Fábio Rueda em Manoel Urbano, mas essa vitória é apenas a superfície de uma guerra política que ferve há tempos no União Brasil.

Rueda assumiu o controle do partido em 2022, formando diretórios com seus aliados de ocasião. Quando Alan reassumiu o comando do partido, ele fez o que qualquer líder faria: dissolveu os diretórios, limpou a casa, incluindo Manoel Urbano. Mas sabemos que esse conflito vai muito além de questões municipais.

Isso não é uma briga simples. Estamos diante de uma velha treta do União Brasil, uma sigla que de união só tem o nome. O que se passa no Acre é apenas um reflexo de um jogo maior: uma guerra fria política, que na verdade está longe de ser fria. É uma disputa de poder onde a faca está sempre afiada, pronta para o corte.

A situação é clara. Alan, com seu nome já circulando como possível candidato ao governo, tem pouca ou nenhuma chance de se manter no União Brasil a longo prazo. O partido é uma sopa de interesses contraditórios. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que sair. Há quem diga que seu destino pode ser o Republicanos ou até o PP, num eventual acordo com Gladson Cameli – o que é menos provável, mas, como sempre na política, nada pode ser descartado de vez.

O grande dilema é que, se Alan realmente deixar o União Brasil, ele perde algo muito importante: o poder que tem no Senado como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Nesse cargo, ele conseguiu fazer um trabalho de referência, pautando setores-chave como o agronegócio e a agricultura familiar.

Alan tem se articulado para alcançar uma posição política de destaque em 2026, minimizando desgastes. Por outro lado, Rueda também está se preparando para 2026, mas com um foco diferente: sua intenção é garantir uma vaga como deputado federal, sem repetir o cenário de quase-conquista da eleição anterior.

Enquanto Alan foca em uma candidatura ao governo e Rueda visa uma vaga na Câmara dos Deputados, ambos reconhecem que para alcançar seus objetivos precisam garantir amplos apoios e fortalecer suas bases no interior.

VAQUINHA

Nos bastidores, comenta-se que um candidato à prefeitura em Feijó está enfrentando dificuldades e, em um ato de desespero, sugeriu uma vaquinha entre os candidatos a vereador para viabilizar sua campanha. A situação está complicada.

EXPOACRE 2025

Em coletiva de imprensa, o governador Gladson Cameli (PP) apresentou um balanço financeiro da Expoacre 2024 e anunciou que, no próximo ano, a feira retornará à sua data tradicional.

CICLEATA

Nesta terça-feira (10), o candidato à prefeitura de Feijó, delegado Railson Silva (REP), organizou uma caminhada com ciclistas que reuniu centenas de apoiadores. O evento também contou com a participação do deputado federal Eduardo Velloso (UB), que se juntou ao grupo de bicicletas.

ESTRATÉGIAS DO JOGO

Fazer campanha exige um equilíbrio preciso entre várias estratégias: implementar táticas antes dos adversários, evitar aquelas já empregadas por eles e adaptar estratégias que, embora já tenham sido usadas, podem ser aprimoradas e reaplicadas com melhorias.

PAU A PAU

A eleição municipal em Senador Guiomard promete ser acirrada, com os principais candidatos a prefeito, Rosana Gomes (PP) e Gilson da Funerária (PSD), recebendo o teto máximo permitido de recursos. Assim, a disputa está equilibrada, até mesmo em termos financeiros.

VIROU

Segundo pesquisa divulgada pela Focus Consultoria sobre as intenções de voto para a prefeitura de Sena Madureira, Gilberto Lira (UB) ultrapassou Gerlen Diniz (PP) e lidera a preferência dos eleitores em ambas as modalidades de pesquisa. Na espontânea, Gilberto Lira aparece com 40%, superando Diniz, que tem 34%. Na pesquisa induzida, Gilberto lidera com 45%, enquanto Diniz tem 41%.

A LUZ DO DIA

Dizem que, em um município da região do Juruá, a compra de votos está ocorrendo de forma tão evidente que acontece abertamente e em plena luz do dia.