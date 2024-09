Iapen divulga dados de monitoramento de detentos na Expoacre; quase 20 violações são registradas

O monitoramento eletrônico durante a Expoacre 2024 registrou 16 violações em oito noites. Carlos Vinícius D’anzicourt, Chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Monitoramento Eletrônico, destacou, neste domingo (08), o trabalho realizado em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

“Todos os anos somos provocados pela SEJUSP para contribuir com a segurança pública no local. Nossa estratégia envolve uma equipe ostensiva para que a população visualize a presença no parque e outra velada para abordagens sem causar constrangimentos”, explicou.