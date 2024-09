A influenciadora Isabel Veloso, 18, anunciou nesta segunda-feira (9) que será mãe de um menino chamado Arthur. Este é o primeiro filho da jovem que divulgou recentemente que não é mais uma paciente de câncer terminal.

“Arthur; Originário do celta ‘Artorius’, que significa ‘urso corajoso’, o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é ‘agraciado por Deus’”, escreveu Isabel, revelando o significado do nome escolhido.

Diagnosticada com câncer, no final de agosto, Isabel Veloso afirmou que não é mais uma paciente terminal. Ainda segundo a influenciadora, sua doença não faz mais com que ela tenha um tempo determinado de vida. Em março deste ano, ela chegou a anunciar que havia recebido um prognóstico de vida de seis meses.

Agora, Isabel Veloso seguirá apenas em estado de cuidados paliativos. “Uma pessoa em estado paliativo pode, sim, conviver com uma doença sem cura e não ter data prevista para a morte. Isso não significa que eu não possa ter uma piora progressiva da doença daqui a alguns meses ou semanas. Significa que eu tenho um tempo indeterminado de vida. Só Deus pode dizer quanto tempo eu ainda tenho”, enfatizou a jovem.