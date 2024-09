Ernest Nuamah, atacante de 20 anos do Lyon, da França, está desaparecido por conta da mudança frustrada de equipe. O jogador do time francês não queria se transferir para o Fulham, da Inglaterra, e desde o dia 2 de setembro não é visto.

De acordo com a revista Four Four Two, enquanto realizava exames médicos para ser contratado pelo Fulham, Nuamah teria desabado em choro. Após o ocorrido, o jogador deixou o local e segue desaparecido.

John Textor, dono do clube, ligou para os dirigentes do Fulham para se desculpar pelo sumiço do atleta. A transferência, que renderia 15 milhões de libras (R$ 110 milhões) ao Lyon foi cancelada.

Durante o processo de negociação, o jogador teria deixado claro a todo momento que não queria deixar a França. O desejo de Ernest Nuamah era pela permanência no clube francês para disputar a Europa League.

Com a camisa do Lyon o ala de Gana soma dois gols e duas assistências em 33 jogos na primeira temporada pelo clube de John Textor. Nuamah foi contratado pelo Lyon por 28,5 milhões de euros (R$ 168,5 milhões na época).