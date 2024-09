Jovem sofre aborto e é obrigada a ficar 8 dias com feto morto no útero

Após sofrer um aborto, uma jovem de 24 anos teve de esperar 8 dias para retirar o bebê morto da barriga na rede pública de saúde. A jovem, identificada como Jessila, foi submetida a uma cirurgia na manhã desta quarta-feira (18/9), no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Ao Metrópoles Jucilene dos Santos, mãe da paciente, contou que a filha estava grávida de 5 meses quando percebeu que perdeu o bebê. Desesperadas, as duas procuraram o HRC em busca de socorro.

No hospital, mãe e filha ouviram de médicos que a jovem deveria aguardar o próprio corpo expelir o feto, pois uma cirurgia cesariana não era indicada no momento.

Durante o período, a jovem foi medicada para que o corpo pudesse expulsar o feto de maneira natural. Com o tempo, no entanto, e a mais de uma semana com um bebê morto dentro dela, a paciente começou a sentir muitas dores.

Na manhã desta quarta-feira (18/9), após denunciar o caso, a jovem finalmente foi submetida a uma cirurgia para a retirada do feto. Jessila passa bem.

O que diz a Secretaria de Saúde

À reportagem a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que a paciente internou no HRC há 8 dias com diagnóstico de abortamento retido.

“Conforme ultrassonografia obstétrica realizada na internação, o feto parou de desenvolver com 12 semanas, confirmando o diagnóstico de abortamento retido. Oportunamente informamos que não se trata de indução de parto e sim de abortamento retido”, informou a pasta.