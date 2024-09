Justiça Eleitoral decide futuro da candidatura de Rodrigo Damasceno, em Tarauacá

No último mês, a chapa do ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno e da candidata a vice, Marilete Vitorino, ambos do Progressistas, corria o risco de ser impugnada pela Justiça Eleitoral, após uma ação apresentada pela chapa de Zé Luiz, do Republicanos.

Contudo, a coligação de Rodrigo e Marilete apresentou suas manifestações e recebeu o aval do Ministério Público Eleitoral, que considerou improcedente a ação e manteve a candidatura dos dois ex-prefeitos. A decisão foi da juíza Eliza Gabriele Menezes. A coluna teve acesso com exclusividade ao processo.

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação ao registro de candidatura apresentada pela coligação “Vamos Juntos Por Tarauacá Em Primeiro Lugar” e DEFIRO o registro da candidatura de Rodrigo Damasceno Catão ao cargo de Prefeito”, disse trecho da decisão.

“A coligação “Preparados e Unidos Por Tarauacá” (PP, MDB, PSD/Cidadania e Fé Brasil), do município de Tarauacá, com os seguintes dados para a urna: RODRIGO DAMASCENO, número: 11, nos termos do art. 58 da Res. TSE no. 23.609/2019”, completou a magistrada.

A chapa de Rodrigo Damasceno e Marilete Vitorino é composta por Progressistas, MDB, PSD, Cidadania, PCdoB, PT e PV.