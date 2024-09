Levantamento do IBGE aponta que Acre tem mais de 50 mil domicílios desocupados

Um levantamento do IBGE revelou que há 57.757 domicílios no Acre que estão desocupados. Desse total, 6.835 são apartamentos e 47.208 são casas.

Os números apontaram ainda que do total, 1.237 são estruturas inacabadas ou degradadas.

Por outro lado, o levantamento indicou também que há 5.052 acreanos vivendo em moradias improvisadas. Ele classificou que essas moradias são aquelas que não ‘possuem fins de moradia, mas acabam se tornando uma, como embaixo de pontes e viadutos, carros abandonados, barcos, cavernas, entre outros que indicam obviamente a necessidade de construção de uma moradia’.

Essa é a primeira vez que o IBGE divulga dados relacionados com domicílios desocupados no Brasil, utilizando dados no Censo 2022.