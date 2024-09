Lula chama reunião com Barroso, Lira e Pacheco para discutir queimadas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convocou uma reunião com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) para discutir a crise das queimadas.

O encontro acontecerá na tarde desta terça-feira (17/9), no Palácio do Planalto, e também deve ter a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o governo tenta alinhar uma reunião com governadores sobre o tema ainda nesta semana.

Na manhã desta segunda-feira (16/9), o presidente reuniu ministros, líderes de governo e órgãos ambientais em uma reunião de emergência para debater medidas de combate aos incêndios. Já no final do dia, o chefe do Executivo se reuniu novamente com membros do alto escalão do governo. As novas medidas devem ser anunciadas ainda nesta terça.

Durante o fim de semana, um incêndio florestal atingiu o Parque Nacional de Brasília. A fumaça tomou conta de diversas partes do Distrito Federal. No domingo (15/9), Lula sobrevoou áreas afetadas pelo fogo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizou a abertura de créditos extraordinários por parte do governo federal, sem prejuízo à meta fiscal, para o combate ao que chamou de “grave pandemia” de incêndios e seca.

O país registrou, nas últimas semanas, um aumento significativo no número de incêndios florestais. Conforme informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram registrados mais de 184 mil focos no país. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 104%.

As queimadas atingem parte importante da Amazônia e do Pantanal brasileiro. Os estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins são os mais afetados.