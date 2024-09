Lula quer visitar o Acre e outros estados do Brasil até o final do ano, diz equipe de governo

O Acre faz parte da lista das federações que ainda não recebeu a visita do presidente Lula neste terceiro mandato do petista.

A lista ainda conta com Amazonas e Rondônia, todos na região Norte do país. O presidente também não havia visitado Goiás, mas cumpriu agenda na capital do estado na última sexta-feira (6).

A equipe do governo Lula anunciou que o presidente tem planos de visitar todos os estados brasileiros que ainda não desembarcou, até o final deste ano. A ideia segundo os interlocutores do Palácio do Planalto, é mostrar os investimentos do governo federal nos estado. No Acre, por exemplo, só no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), na modalidade seleções, o estado receberá investimentos do Governo Federal para 32 equipamentos e obras. Os benefícios alcançarão mais de 364,7 mil acreanos, 44% da população do estado.

Duas figuras importantes do Acre no governo federal já haviam adiantado durante entrevista ao ContilNet, na Expoacre deste ano, sobre a possibilidade da vinda do presidente ao estado.

O ex-senador e atual presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, não informou uma data específica, mas disse que o presidente deverá desembarcar no Acre ‘em breve’.

Já a ex-deputada federal e atual diretora da ABDI, Perpétua Almeida, anunciou que o presidente e o vice-presidente Geraldo Alckmin, poderão participar a inauguração do Complexo Industrial do Café, em Mâncio Lima, no Vale do Juruá, prevista para dezembro. O investimento é de quase R$ 10 milhões.