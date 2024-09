Mais de 10 candidaturas do PT, PSOL e PCdoB são consideradas inaptas; conheça

A Justiça Eleitoral considerou inapta candidaturas a vereador pelo PT, Psol e PCdoB no município de Xapuri, no interior do Acre. As informações estão disponíveis no site Divulgacand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, sete nomes do PT aparecem como inaptas: Alarice Botelho, Miranda, Manoelzinho do Pedro Vieira, Professor Jean, Rosa Maria, Samário e Fabiano Cadeirante.

Do PSOL, estão inaptos Dani Mendonça, João Moura e Marivaldo do Açaí e do PCdoB, está na lista o candidato Manoel Lima. Além desses partidos, MDB e PP também tem candidatos inaptos, Jorge Queiróz e Luceni, respectivamente.

Alguns dos candidatos devem entrar com recursos e apresentar a documentação necessária.