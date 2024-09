Manu Bahtidão revela “mini pausa” na carreira para tratar depressão

A cantora Manu Bahtidão, 38, contou que realizou uma “mini pausa” na carreira após ser diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. A revelação foi feita durante sua participação no programa “Altas Horas”, da TV Globo, no sábado (31).

“O que eu tenho passado acho que muita gente no Brasil e no mundo inteiro tem passado. Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa [na carreira], mas uma mini pausa”, revela a cantora.

No programa, Bahtidão conta que deveria ter realizado a pausa anteriormente, pois já vinha sentindo sintomas relacionados aos transtornos. “Eu já estava com alguns sintomas bem presentes, muito amostra. Mas eu sempre ficava dando uma segurada. E aí chegou um momento que eu falei ‘ai, não vou conseguir’. Eu prefiro parar agora, dar uma pausa curta, me reestabelecer e me cuidar”, afirma.

A cantora paraense descreveu seus sintomas como uma “insegurança” e “angústia sem fim sem motivo aparente”. “Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, que eu sonhei muito. São 24 anos trabalhando e buscando isso, e, às vezes, quando chega o momento em que as coisas acontecem, a gente fica meio assustado, com muita coisa que vem junto. Com o sucesso, vem o bônus e vem o ônus também. Então, muita coisa tem me assustado, mas eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar”, revela.

Ao final do relato, Bahtidão garantiu que a pausa na carreira não será longa. “Eu já estou me cuidando, já estou voltando, daqui mais uma semana, uma semana em pouquinho…”, afirma.

Em agosto, a cantora anunciou nas redes sociais a suspensão da sua turnê para realizar um tratamento médico após sentir mal-estar. “Por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, esta precisará se ausentar de suas atividades profissionais”, disse o comunicado.