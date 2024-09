Marcus chama Bocalom de ‘Zé Promessa’ e diz que quer lançar ‘Programa Mais Médicos Rio Branco’

O ex-prefeito Marcus Alexandre, candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB nas eleições deste ano, chamou o prefeito Tião Bocalom (PL), de ‘Zé Promessa’, durante o debate organizado pelos alunos de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), nesta sexta-feira (20).

A crítica de Marcus foi em relação ao programa 1001 Dignidades, da gestão Bocalom, que prevê a construção de mais de 1 mil moradias populares, de uma vez só. A inauguração das casas estava prevista para este ano, o que não aconteceu.

No embate sobre Saúde, Marcus disse que pretende criar um centro especializado em atendimento para crianças com espectro autista.

“O Bocalom é o Zé promessa. Ele prometeu colocar água 24 horas nas casas das pessoas, mas a única coisa que ele fez foi uma fonte em frente à prefeitura, com a água desperdiçada, como a gente fala, indo pro ralo. Ele não investiu na ETA 1, nem na ETA 2, não recuperou as estações de tratamento e deixou a torre parar de funcionar. Nós vamos valorizar os servidores e recuperar as duas ETAs, além de construir novos reservatórios, principalmente nas áreas mais altas, para garantir um melhor abastecimento”, disse.