Marcus chega ao debate, cumprimenta militância de Bocalom e diz que ‘já era hora do embate’

O candidato do MDB na disputa pela prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, chegou ao primeiro primeiro debate das eleições municipais nesta segunda-feira (16), na TV Norte e deu de cara com a militância do prefeito Tião Bocalom (PL).

O ex-prefeito cumprimentou os apoiadores e não foi hostilizado, como aconteceu com o ex-deputado Flaviano Melo.

Em entrevista, Marcus declarou que já era hora de um debate entre os candidatos na capital.

“Já era chegada a hora de ter um momento desse, de discutir as ideias, as propostas. O debate é o momento onde o eleitor vai poder tirar suas dúvidas de quem tem as melhores propostas para os problemas da cidade e também é o momento de a gente poder cobrar aqui as coisas que não aconteceram, as promessas, tudo aquilo que se propôs a fazer e não fez. Então, acho que para o eleitor, é o melhor momento, é a reta final da campanha. Eu estou aqui pronto para o debate, para fazer um debate de propostas, de ideias, discutir os problemas da cidade e buscar a solução, que é o que todo mundo quer para Rio Branco”, disse.

