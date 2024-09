Miss Acre brilha em concurso nacional e aparece entre as favoritas em votação popular; conheça

O desfile preliminar do Miss Brasil 2024 acontece nesta quarta-feira (18), em São Paulo. O Acre é representado pela advogada Laryssa Costa, de 30 anos. Natural de Feijó, ela é mãe de duas meninas.

A acreana vem sendo um dos destaques da competição. Uma das vagas do 7 será definida por votação popular no site do Miss Brasil. Na parcial, ela já apareceu entre as favoritas e ganhou vários votos do público.

Para votar na acreana e ajudar ela a garantir uma vaga no top7 do concurso de beleza mais importante do país, basta clicar aqui.