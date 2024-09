Moda com ancestralidade: desfile Yawanawa marca Expoacre; veja na coluna de Moisés Alencastro

Moda com ancestralidade: Desfile Yawanawa na Expoacre

A Expoacre 2024 foi palco de um momento único e cheio de significados no dia 6 de setembro: o desfile da coleção Yawa Tari da designer Nedina Yawanawa. Muito mais que uma apresentação de moda, o evento trouxe à passarela a força e a ancestralidade do povo Yawanawa, com trajes que carregam séculos de história e tradição.

A coleção, repleta de peças artesanais, foi uma verdadeira homenagem à rica cultura indígena. Cada detalhe – desde as pinturas corporais até os adornos – contou histórias de resistência, espiritualidade e conexão com a natureza. O colorido vibrante e os traços marcantes nos remeteram ao universo profundo e espiritual da floresta.

Foi emocionante ver a harmonia entre o tradicional e o contemporâneo, mostrando que a moda também pode (e deve) ser um espaço de valorização das nossas raízes. O desfile arrancou aplausos calorosos, e não é pra menos: o talento e a beleza do povo Yawanawa brilharam com intensidade, reforçando a importância de preservarmos e celebrarmos as culturas indígenas do Acre.

Fica o convite para que todos se inspirem nesse mergulho cultural e reconheçam o quanto é essencial ouvir e valorizar as vozes ancestrais que resistem e nos ensinam tanto! Marcos Santos/Secom e Juan Vicent Diaz.

Mariri Yawanawa: Celebração da Cultura e Tradição na Floresta

O Mariri Yawanawa, realizado aldeia Mutum, no Rio Gregório, foi um espetáculo de cores, sons e tradições no coração da floresta. Organizado pelo povo Yawanawa, o evento celebrou a rica cultura e as tradições ancestrais da comunidade, reunindo visitantes de vários lugares do Brasil e do mundo e moradores em uma festa que foi puro encantamento.

A programação do Mariri incluiu danças tradicionais, músicas e rituais que revelaram a espiritualidade e a conexão profunda do povo Yawanawa com a natureza. As apresentações, cheias de energia e significado, foram acompanhadas por uma gastronomia autêntica, que trouxe os sabores da floresta para o paladar dos convidados.

Além das manifestações culturais, o festival destacou a importância da preservação ambiental e o respeito pelas tradições dos povos originários.

O evento também contou com a participação de diversas lideranças e apoiadores que reforçaram a relevância de iniciativas como essa para a valorização e proteção das culturas indígenas.

Foi uma verdadeira imersão na riqueza cultural dos Yawanawa, um lembrete de que a celebração da diversidade e a preservação das tradições são fundamentais para a construção de um futuro mais respeitoso e sustentável. Fotos: Altino Machado e Rodrigo Siqueira

FestCine Originário no Mariri Yawanawa

O FestCine Originário, idealizado pelo colunista social e produtor cultural Moisés Alencastro, foi apresentado com grande entusiasmo e uma programação cuidadosamente curada no Mariri Yawanawa. O evento aconteceu de 10 a 15 de agosto na aldeia Mutum, no Rio Gregório. Nessa edição o FestCine esteve em parceria com o Cineclube Miração.

Com uma proposta inovadora, o FestCine valoriza e homenageia as culturas indígenas por meio da sétima arte, oferecendo uma profundidade nas narrativas indígenas. O festival se destaca não apenas pela qualidade das obras exibidas, mas também por seu papel em promover a visibilidade e amplificar a voz dos povos originários na indústria cinematográfica.

Seminário Nacional de Etnovivências e Enfrentamento à Crise Climática

O Acre saiu vitorioso na disputa com vários estados brasileiros e será sede do II Seminário Nacional de Etnovivências e Enfrentamento à Crise Climática. A primeira edição aconteceu na Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira, em Porto Seguro-BA, entre os dias 26 e 30 de julho de 2024, reunindo cerca de 400 pessoas, entre Caciques e Lideranças das Aldeias Pataxó e representantes de pelo menos 18 povos indígenas de diferentes estados.

A programação incluiu painéis de experiências etnovivenciais dos povos Pataxó (BA), Yanomami (AM), Tremembé (CE) e Yawanawá (AC), com destaque para a participação do Pajé Taskha Yawanawa. Em 2025, o Acre promete ser palco de um encontro ainda mais grandioso!

Em Brasília, Marina Silva e Bruno Gagliasso discutem projeto “Chico Vive”

No dia 29 de agosto de 2024, as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial) e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, receberam os atores Bruno Gagliasso e Jorge Paz, além da produtora Joana Henning, para discutir o projeto “Chico Vive”. A iniciativa inclui um longa-metragem de ficção, dirigido por Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho, e um documentário biográfico sobre o ativista. Além dos filmes, o projeto prevê ações de conscientização socioambiental e uma plataforma digital para manter vivo o legado de Chico Mendes, símbolo mundial da luta pela Amazônia.

Festival Pachamama Itinerante: Um elo cultural que une fronteiras latino-americanas

Com grande entusiasmo, anunciamos que o projeto Festival Pachamama Itinerante foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo e está prestes a embarcar em uma jornada cultural incrível. Em outubro, o festival percorrerá as cidades de Xapuri e Brasiléia no Brasil, Cobija na Bolívia, Assis Brasil no Brasil e Puerto Maldonado no Peru, celebrando a riqueza da 7ª arte e promovendo a integração cultural entre países latino-americanos.

Este projeto não é apenas uma vitrine para o cinema amazônico, mas um verdadeiro elo que conecta as comunidades fronteiriças através da cultura. O Festival Pachamama Itinerante oferece uma plataforma para a exibição de filmes que exploram temas comuns e visões compartilhadas, ressaltando a diversidade e a beleza da região amazônica. A iniciativa reforça a importância da arte como meio de promoção da compreensão e da união entre nações vizinhas.

Parabéns aos organizadores e a todos os envolvidos por contribuir para a expansão cultural e o fortalecimento dos laços entre Brasil, Bolívia e Peru. Que o Festival Pachamama Itinerante seja um grande sucesso e uma fonte de inspiração para futuras colaborações culturais!

Recepção calorosa para as irmãs Nena e Giselle em Rio Branco

A cidade de Rio Branco está em festa com a chegada das queridas irmãs Nena e Giselle, que vieram de Santos (SP) para um período de férias muito aguardado. A alegria é geral entre os amigos, que já prepararam um calendário cheio de encontros e celebrações para aproveitar ao máximo a presença delas.

É maravilhoso poder compartilhar com elas momentos de descontração, risadas e histórias, criando memórias que vão aquecer nossos corações até a próxima visita. Estamos ansiosos para celebrar cada instante ao lado de vocês!

MPAC faz Homenagem emocionante à desembargadora Eva Evangelista

Na última [data], o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) prestou uma merecida homenagem à desembargadora Eva Evangelista, em celebração à sua aposentadoria. A cerimônia foi um tributo à trajetória exemplar da desembargadora, que ao longo de sua carreira se destacou pela dedicação e compromisso com a justiça, e também pelo seu forte envolvimento com o movimento social.

A desembargadora sempre foi uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e nas causas sociais, e sua atuação transcendeu as fronteiras do judiciário. Sua contribuição significativa ao MPAC e à sociedade acreana é marcada por um empenho inabalável em promover a justiça e a equidade.

Amigos, colegas e admiradores se reuniram para reconhecer o trabalho incansável da desembargadora e celebrar o impacto positivo que ela deixou em nossa comunidade. Sua presença sempre foi sinônimo de integridade e excelência, e sua aposentadoria marca o fim de uma era de grande influência.

Desembargadora, sua trajetória é uma inspiração para todos nós, e sua contribuição será eternamente lembrada. Desejamos a você uma nova etapa repleta de alegrias e realizações. Sua marca no MPAC e na vida de todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado é indelével.

Viva para Karla Martins

No aconchego da Café do Mato, o domingo, 8, começou com afeto e sabor, em uma deliciosa surpresa para celebrar o aniversário de Karla Martins. Rodeada de amigos queridos, a manhã foi recheada de risadas, carinho e aquela leveza que só bons encontros proporcionam. Que venham muitos outros momentos assim!