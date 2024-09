Moradora de Senador Guiomard lança vaquinha para custear histerectomia; veja como ajudar

Jayanne Barbosa Ferreira Melo, residente em Senador Guiomard, interior do Acre, está enfrentando um momento desafiador e lançou uma vaquinha online para arrecadar fundos para uma histerectomia.

Criada no último dia 26 de agosto, a vaquinha busca reunir R$ 14.000,00 para cobrir os custos do tratamento, necessário devido a dores intensas que Jayanne tem enfrentado.

Até o momento, a campanha arrecadou R$ 227,15, o que representa apenas 2% do valor total necessário. Jayanne, que está ativa no Vakinha desde dezembro de 2020, conta com a solidariedade da comunidade para alcançar seu objetivo.

“Criei esta vaquinha porque preciso realizar uma histerectomia. Estou sentindo muitas dores e a ajuda de todos é fundamental neste momento. Deus abençoe grandemente cada contribuição,” declarou Jayanne em sua página de arrecadação.

Os interessados em ajudar podem contribuir diretamente via Pix, usando a chave: [email protected] ou pelo link da vaquinha. Cada doação é um passo importante para ajudar Jayanne a obter o tratamento de que precisa.