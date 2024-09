MPAC e Diocese de Rio Branco promovem “Círio Social” com serviços à população neste fim de semana

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do programa MP na Comunidade, participará no próximo sábado (28), do Círio Social, organizado em parceria com a Diocese de Rio Branco, com o apoio de diversas instituições, oferecendo uma ampla gama de serviços à população.

O evento que será realizado das 8h às 15h na Escola Lourival Pinho, em Rio Branco, contará com atendimento da Promotoria Eleitoral da 9ª Zona e do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caop Eleitoral), que fornecerão esclarecimentos sobre o processo eleitoral e atuarão na prevenção de irregularidades.

As 7ª e 8ª Promotorias Cíveis e o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) oferecerão atendimento jurídico, enquanto o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) dará suporte com foco no atendimento a vítimas de violência de gênero. O Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) estará presente para fornecer serviços relacionados à saúde mental, além de assistência a pessoas em situação de rua e com dependência química.

Já a Ouvidoria-Geral do MPAC receberá denúncias e manifestações da comunidade, enquanto o Grupo de Trabalho para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA) realizará coleta de dados para auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas a esse público.

Também presente no evento, o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz) conduzirá ações de mediação de conflitos e círculos de diálogo, oferecendo suporte para demandas de conciliação. Por fim, o Centro de Apoio Operacional (Caop) do Meio Ambiente promoverá uma palestra sobre a prevenção de queimadas, reforçando o compromisso com a conscientização ambiental.

O Círio Social contará ainda com uma variedade de outros serviços oferecidos com o apoio de diversas instituições, como assessoria jurídica, emissão de 2ª via de certidões e 1º via de carteira de identidade para quem nunca tirou.

Na área de saúde, serão realizados atendimentos odontológicos, vacinação e consultas médicas com especialistas, como cardiologistas e pediatras, além de exames preventivos e testes para detecção de câncer de pele e boca.