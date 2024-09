Na Expoacre, fotojornalista expõe fotos que retratam mudanças climáticas no Acre

O fotojornalista Juan Diaz fez uma exposição de fotos na noite da última sexta-feira (06), na rua principal da Expoacre, mostrando os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia, principalmente no Acre.

Diaz mostrou imagens registradas durante a enchente de 2024, considerada a segunda maior de Rio Branco, e relembrou a situação de alguns bairros da capital, que ficaram debaixo d’água. Juan também exibiu fotos dos momentos seguintes da vazante do Rio Acre, quando só havia lama nas residências e comércios.

Em contrapartida, Juan mostrou imagens que foram registradas já durante a seca, considerada a pior vivida no Acre. As fotos mostram o nível dos rios baixos, a terra rachada da seca, além das queimadas e fumaças que assolam Rio Branco há vários dias.

“É uma exposição de crítica e reflexão para as pessoas. Retrato as fases que vivemos no Acre, na Amazônia diante dessa crise climática. Ela é real, basta olharmos os dias, e ver a cortina de fumaça que cobre Rio Branco. A exposição fica aqui na Expoacre de hoje até o domingo. Nas fotos temos o tema de enchente, pós enchente, seca extrema e fumaça”, disse Juan ao ContilNet.

A exposição chamou atenção dos visitantes, que contribuíram com a exposição, colocando o varal e as fotos.

Conheça Juan Diaz

O fotojornalista Juan Vicent Diaz acumula prêmios com os registros que faz pela Amazônia. Diaz foi capa dos maiores veículos de comunicação do Brasil, como Correio Brasiliense, Folha de S. Paulo, O Globo e O Estadão.

Além disso, Juan também já teve material publicado no New York Times e foi vencedor de 9 prêmios de jornalismo.

Confira imagens exclusivas da exposição: