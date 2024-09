Não perca! Colégio Batista Betel oferece matrículas por apenas R$ 1 na Expoacre 2024; veja detalhes

Para os pais que fizerem matrícula durante o período da Expoacre, a matrícula sai por R$ 1,00 e a pessoa ainda concorre a um iPhone 15. Os detalhes foram informados pela representante da instituição, Jéssica Andressa, em entrevista no stand do ContilNet na feira, nesta sexta-feira (6).

O desde o maternal – a partir dos 2 anos -, até o ensino médio, inclusive com o Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

“Nossa escola existe há 9 anos. Nós começamos com 20 alunos e hoje temos mais de 600. E o carro-chefe são os pais, que vão indicando”, disse.

O stand do Colégio Batista Betel na Expoacre fica próximo ao gabinete institucional do governador Gladson Cameli.

Para mais informações, entre em contato através do telefone (68) 99984-2790 ou visite a escola no endereço Av. Durval Camilo, 1723, no bairro Canaã, em Rio Branco, no Acre.

ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: