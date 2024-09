Nicolau Júnior visita Expoacre e destaca parceria com o governo para impulsionar a economia

O deputado estadual Nicolau Júnior visitou o Parque de Exposições Wildy Viana, onde ocorre a 49• edição da Expoacre, na noite desta quinta-feira, 5. Nicolau, que também é primeiro secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Acre (Aleac) iniciou a agenda no Parque, numa rodada de entrevistas para as rádios e live do Governo do Estado, bem como para or programas dos sites Contilnet e Ac24h.

Em entrevista aos veículos do Sistema Público de Comunicação, o parlamentar destacou o perfil e diferencial dos mais de 200 expositores presentes nesta edição da Expoacre. “O governo do Acre e todos os parceiros estão de parabéns por mais esta edição de sucesso. A cada ano os expositores se superam em inovação, tecnologia e criatividade. O povo do Acre é um povo muito trabalhador e o resultado desse esforço está sendo apresentado aqui”.

Além disso, Nicolau falou sobre o trabalho do Estado em parceria com a Aleac, que resultou na concessão de um benefício fiscal para a população, durante a Feira.

“A ideia foi do governador Gladson Cameli, que já vem propondo isso desde o ano passado, e por entender que este é um benefício que impulsiona as vendas, portanto ajuda o setor, e também facilita para a população, lá na Assembleia nós trabalhamos para aprovar”, disse.

No Ac 24 horas, Nicolau conversou com os jornalistas ao lado do presidente da Aleac, o deputado estadual Luiz Gonzaga. Na oportunidade, Gonzaga falou sobre a importância de eventos como a Expoacre e chamou atenção para a possibilidade de fortalecer as relações internacionais durante programações como a Feira.

“Na próxima semana vou apresentar um projeto de lei que institui a Semana Cultural Peruana, como forma de fortalecer nossas relações com o país vizinho e promover um intercâmbio, um caminho para que o Acre também possa mostrar sua potencialidade lá”, frisou.

O deputado visitou todas as áreas da Feira e conversou com os expositores. A Expoacre vai até o próximo domingo, 8.