Nível das águas continua baixando e Rio Acre está a 5 cm da pior cota histórica; veja medição

O nível do Rio Acre continua baixando em Rio Branco. Segundo os dados da Defesa Civil Municipal, que realiza a medição diariamente, na manhã desta terça-feira (3), o Rio Acre amanheceu com 1,30 metros.

Com mais essa redução no nível das águas, o manancial fica apenas 5 centímetros da menor cota da história, de 1,25 metros em outubro de 2022.

O Monitor das Secas, do Ministério do Meio Ambiente, divulgado nesta segunda-feira (2), revelou a situação da seca extrema em todo o país.

Entre junho e julho deste ano, 15 unidades da federação registrou uma intensificação na seca: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Segundo o relatório, entre maio e julho, a área com seca seguiu presente na totalidade do território do Acre. É a primeira vez que o estado registra seca em 100% de seu território por três meses consecutivos desde o período entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.

Além disso, em termos de severidade, o fenômeno se intensificou no Acre entre junho e julho com o registro de seca extrema em 14% do estado. É a condição mais severa no Acre desde novembro de 2022, quando o território acreano entrou no Mapa do Monitor.

A Defesa Civil Estadual já havia anunciado na semana passada que o Acre enfrenta a maior seca da história do estado.

O coordenador da Defesa Civil Estadual e coordenador do Gabinete de Crise, coronel Carlos Batista, os níveis de todos os rios do Acre estão em cota de alerta máximo.