No Brasil, Will Smith retribui presente de fã: “Pra você lembrar que ficará bem”

O ator e cantor Will Smith, 55, compartilhou em seu perfil do Instagram um momento fofo que viveu com um fã brasileiro. No país para se apresentar nesta quinta-feira (19) no Palco Sunset do Rock in Rio 2024, ele decidiu retribuir um presente após ganhar um escapulário.

Em um restaurante no Rio de Janeiro, o artista foi abordado por um grupo de funcionários, que o presenteou com o acessório religioso de proteção. Emocionado com o gesto, Will fez questão de abraçar seu fã e retribuir com a pulseira que usava em seu braço.