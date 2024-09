No Dia da Amazônia, alunos de colégio do Acre fazem manifestação contra queimadas; VÍDEO

O Dia da Amazônia é celebrado nesta quinta-feira (5) e alunos do Colégio Meta, em Rio Branco, foram às ruas para protestar contra as queimadas e a fumaça que tem atingido todo o estado do Acre.

Um vídeo divulgado na página Click AC, mostra os alunos interditando parte da pista da Avenida Ceará, próximo ao colégio.

Queimadas

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que entre os dias 01 a 31 de agosto, o Acre registrou 1997 focos de queimadas. O número foi 43% maior que no ano passado, quando o Acre registrou 1388 focos de incêndios florestais neste mesmo período.

A seca de 2024 já foi considerada a maior de toda a história do Acre e pode ser prolongado até o mês de outubro, segundo a Defesa Civil Estadual. Além das queimadas, a seca dos rios também impactam diretamente na saúde da população acreana, com baixa umidade do ar e fumaça.

Apesar da capital acreana viver dias de muita fumaça, o município que mais registrou focos de incêndios florestais foi Feijó, com 521 focos, representando 26,1% do total de incêndios, seguido de Tarauacá, com 322 focos, e Cruzeiro do Sul, com 243 focos.

VEJA O VÍDEO: