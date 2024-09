Onda de calor: “Brasil será um dos lugares mais quentes da Terra na próxima semana”

Onda de calor segue com força especialmente na região Centro-Oeste, e os modelos preveem que teremos temperaturas comparáveis aos desertos mais quentes do planeta no início da próxima semana.

Desde o início de setembro, o Brasil vem enfrentando uma onda de calor de proporções históricas, com várias cidades da região Centro-Oeste registrando máximas superiores aos 40°C.

Uma frente fria passando pelo Oceano Atlântico e uma massa de ar um pouco menos quente atrás dela deixaram as temperaturas ligeiramente mais amenas em algumas regiões entre a quinta e a sexta-feira (o calorão continuou – apenas um pouquinho menos intenso). Mas esse leve refresco já vai passar, e a onda de calor voltará a ganhar mais intensidade no início da próxima semana.

Brasil: o lugar mais quente do Hemisfério Sul na próxima semana

Sobre o Brasil, os modelos da Meteored|Tempo.com prevêem as maiores temperaturas para as tardes de quarta e quinta-feira (11 e 12 de setembro), entre o norte do Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso. Os termômetros devem chegar aos 43°C. Isto fará o nosso país ser a região mais quente do Hemisfério Sul nestes dias! A segunda região mais quente do hemisfério austral serão os desertos no noroeste da Austrália, com temperaturas cerca de 5 graus mais baixas que no Brasil no meio da próxima semana (em torno de 38°C).

Nosso país vai liderar o ranking das altas temperaturas no Hemisfério Sul, mas quando tomamos o cenário global, somos o terceiro local mais quente nesta semana. De qualquer forma, ainda estamos no pódio, e isso ilustra que nossa onda de calor é fortíssima. Até porque “perdemos” para duas regiões cujo calor é extremo e mundialmente famoso: o deserto da Arábia e o deserto ao sul da Califórnia!

Na quarta-feira, quando o Mato Grosso do Sul deve registrar a maior temperatura desta onda de calor (43°C), a máxima no sul da Califórnia deve ser de 44°C, e os termômetros no deserto da Arábia (na região entre o Irã e o Iraque) devem atingir impressionantes 49°C! Apesar destas regiões serem extremamente quentes, todos os anos, as temperaturas previstas para a próxima semana também estão cerca de 4 a 5 graus acima das médias climatológicas para o mês de setembro.

Vale lembrar que a maior temperatura já registrada no planeta, reconhecida pela Organização Meteorológica Mundial, ocorreu no deserto da Califórnia conhecido como Vale da Morte, em 10 de julho de 1913, e foi de 56,7°C. O recorde reconhecido pela Organização para a América do Sul é de 48.9°C, em 11 de dezembro de 1905, na região de Rivadavia, Argentina.

E a questão mais importante: até quando deve ir esta forte onda de calor? Os modelos indicam que as temperaturas devem ficar bem acima da media sobre o Centro-Oeste do Brasil até a segunda quinzena de setembro, por volta do dia 23.