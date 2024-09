Partido de Gladson doa quase R$ 200 mil para a campanha de Bocalom

O prefeito de Rio Branco e candidato a reeleição pelo PL, Tião Bocalom, chegou a declarar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter recebido apenas R$ 2 mil para gastos com a campanha eleitoral. Contudo, em atualização feita nesta quarta-feira (11), o sistema do TSE registrou um repasse de mais de R$ 183 mil.

O valor foi enviado pelo Progressistas, partido do candidato a vice-prefeito na chapa de Bocalom, o ex-secretário Alysson Bestene. O partido é presidido pelo governador Gladson Cameli no estado.

O TSE também registrou uma doação de mais R$ 10 mil, feita pelo próprio prefeito Tião Bocalom. Ao todo, ele já recebeu R$ 195 mil para gastos com a campanha de reeleição.

É esperado que o valor total aumente mais nos próximos dias, com o registro do envio das verbas do Partido Liberal, sigla de Bocalom e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido tem uma das maiores fatias do Fundo Partidário, que neste ano, chegou a R$ 5 bilhões.