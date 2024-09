Passeata histórica mostra a força de Edygley e Taisa rumo a prefeitura de Boca do Acre

Na tarde deste sábado,14, Boca do Acre registrou um momento histórico: a maior passeata já realizada durante uma campanha a eleitoral.

Ao lado da militância, Edygley Melo e Taisa Onofre, candidatos a prefeito e vice, comandaram uma multidão que coloriu de azul as ruas da cidade.

Segundo a coordenação da campanha, cerca de 4 mil pessoas estiveram no ato.

O evento começou no tradicional bairro da Praia do Gado, onde os apoiadores se concentraram com bandeiras, cartazes e muita disposição. O prefeito Zeca Cruz também se juntou a militância. Edygley e Taisa, acompanhados por dezenas de candidatos a vereadores, percorreram o primeiro trecho da passeata recebendo inúmeras manifestações por onde passavam.

“Essa é a verdadeira pesquisa, a manifestação popular, a vontade do povo externada aqui. A população atendeu nosso convite e veio pra rua mostrar que querem os filhos de Boca do Acre cuidando da cidade. Estou muito feliz e emocionada”, disse Taisa Melo.

Durante todo o percurso, foram inúmeras manifestações de apoio. Por várias vezes, Edygley e Taisa pararam a multidão para subir escadas e cumprimentar pessoalmente apoiadores e simpatizantes que estavam nas varandas esperando para um abraço e um aperto de mão.

“O que vimos hoje aqui nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Essa multidão veio pra rua voluntariamente, confirmar que somos a melhor opção. Minha gratidão a todos que vieram caminhar com a gente”, comentou Edygley.

A passeata ainda passou pelas Avenidas Boca do Acre e Amazonas até se encerrar na praça Assem Mustafa, no centro da cidade.