Pastor do pagodão baiano prega e atrai atenção de famosos

O pastor Samuel Eleotério conquistou a internet por falar de fé por um meio inusitado: músicas de pagode. Ou seja, letras de louvor ao som do ritmo, que mistura batidas fortes com samba.

O “pagodão gospel”, como o próprio define, é uma forma de “trazer uma alma humana para perto”. Está dando certo, já tem mais de 257 mil seguidores no TikTok e 517 mil no Instagram, plataformas onde publica vídeos de pregações.

“Eu recebo inúmeros testemunhos de pessoas que viram meus vídeos, foram alcançado com curas e se entregaram para Jesus”, comenta em entrevista ao Metrópoles. Aliás, os conteúdos chamaram a atenção de grandes nomes do gênero, como Leo Santana e Psirico, que deixaram um comentário de apoio.

Antes do sucesso on-line, tem a história no mundo real, quando Samuel foi à Bahia e se apaixonou pelo pagode. “Eu também tenho sangue baiano, então acabei pegando um pouco do ritmo como referência e deu certo em nome do seu tecido glorificado, graças a Deus”, afirma.

Com essa inspiração, surgiram as letras gospel ao som de pagode. Para unir este dois elementos, o equilíbrio no trabalho de Samuel fica “na mão de Deus”. “A união foi algo que o próprio Jesus estabeleceu para nós. O impacto disso é o crescimento da igreja”, comenta.

“A igreja tem tido um crescimento absurdo nesses últimos tempos e isso para mim é motivo de muita alegria”, afirma.

Sobre comentários negativos sobre o trabalho, Samuel diz que “as críticas que vem de invejosos. Eu sei identificar logo e percebo que estou no caminho certo. As críticas construtivas, eu estou sempre disposto a receber, porque é para o meu crescimento”.