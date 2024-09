Pela primeira vez, Viviane Araújo fala sobre participação no documentário de Belo

Atualmente, casada com Guilherme Militão, Viviane Araújo se manifestou, pela primeira vez, sobre a participação no documentário da vida de Belo, que será lançado em novembro pelo Globoplay. Há alguns meses, o pagodeiro garantiu que a atriz faria parte da produção.

“Tem histórias da minha carreira e da minha vida pessoal. Mistura tudo! A gente tem de falar de prisão, da Viviane Araújo, da Gracyanne [Barbosa]. Vai ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível”, disse para o Fofocalizando, do SBT.

No entanto, Viviane negou. Para o jornal Extra, a rainha de bateria do Salgueiro, escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, afirmou: “Não vou participar. E nunca falei que iria”.

Araújo, que está na próxima novela das 19h da TV Globo, Volta Por Cima, ainda frisou que as especulações sobre o casamento dela com o músico, de que foi traída com Gracyanne Barbosa, não têm mais importância:

“Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito”, lembrou.

Porém, segundo o portal LeoDias, a negativa teria sido um pedido do atual de Viviane. De acordo com o colunista, Militão não teria gostado da ideia da esposa participar do projeto.

Pessoas próximas do rapaz teriam dito que ele não quer que o polêmico passado de Araújo volte à tona. O casal vive uma relação longe dos holofotes e, por conta disso, preferem manter a discrição e as polêmicas longe do relacionamento, sem grandes estardalhaços públicos.

Outro ponto é que a artista apoiou Belo durante a prisão, nos anos 2000. O pagodeiro foi condenado por associação ao tráfico e Viviane era quem ia visitá-lo na cadeia, levando alimentos e tendo encontros íntimos.

Além de tudo isso, Viviane Araújo traiu o cantor quando ainda estavam morando juntos, como contou Radamés Furlan, com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira. O jogador de futebol confirmou ter sido o pivô da separação dela com Belo.

Viviane Araújo e Guilherme Militão se casaram em 2021. Os dois são pais de Joaquim, que completa dois anos em setembro.