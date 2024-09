Pix e loterias fora do ar: mais problemas no sistema da Caixa Econômica Federal

O serviço do Pix da Caixa Econômica Federal apresenta instabilidade nesta segunda-feira (09), relataram usuários do aplicativo do banco. Às 9h25, o Downdetector — plataforma que monitora interrupções em serviços online em tempo real — sinalizou mais de 905 reclamações sobre a Caixa, das quais 88% eram relacionadas ao Pix.

As loterias online também registraram mal funcionamento no começo do dia, mas a funcionalidade já está operacional novamente, informou a Caixa. O Valor entrou em contato com a Caixa para saber quando o serviço Pix voltará a funcionar, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.

De acordo com os dados do Downdetector, as reclamações envolvendo os serviços da Caixa começaram por volta das 7h — 88% relacionadas ao PIX, 8% sobre internet banking e 3% caixa eletrônico.

Usuários na rede social Threads também relataram a impossibilidade de realizar e receber transações via Pix.