Polícia Civil inaugura projeto de acolhimento a vítimas de violência doméstica e sexual

A Polícia Civil do Acre (PCAC) inaugurou na última semana, o projeto “Closet Solidário”, para o acolhimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual em Rio Branco.

A iniciativa oferece roupas limpas e produtos de higiene pessoal para as vítimas que chegam à Delegacia de Atendimento à Mulher ou Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescentes Vítima (DECAV) para realizar denúncias, e que muitas vezes se encontram em condições de extrema vulnerabilidade, com roupas rasgadas, sujas de sangue ou lama.

O projeto tem apoio da Direção-Geral da PCAC, por meio do delegado-geral, Henrique Maciel, e foi idealizado pela delegada, Elenice Frez, coordenadora da DEAM, que segundo ela, foi pensada para ir além do atendimento policial, para “proporcionar um momento de dignidade e conforto para essas pessoas”.

Além do apoio da Polícia Civil, o “Closet Solidário” contou com a contribuição de parlamentares, como a deputada Antônia Sales, que destinou emenda parlamentar para custear a fabricação do mobiliário do espaço, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, que liderou uma campanha de arrecadação de roupas femininas, infantis e infantojuvenis, e itens de higiene pessoal, como sabonetes, cremes dentais, shampoos, fraldas e pomadas para assaduras.

O “Closet Solidário” atende a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e a Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima, sendo uma iniciativa voltada para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, com foco especial em vítimas de violência doméstica e sexual.