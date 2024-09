Polícia encontra pacotes de tabaco escondidos em marmitex de detentos; Iapen abre investigação

A assessoria de comunicação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) emitiu uma nota neste sábado (28) informando que foram encontrados 10 pacotes de tabaco dentro de uma das marmitas que seriam enviadas aos detentos do Pavilhão P do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

“Foi solicitado, nessa sexta-feira, 27, que todas as marmitas do almoço que vinham da cozinha, com destino ao pavilhão P, fossem devidamente revistadas no raio-x do Núcleo de guarda – DEPRF, que ao passarem, foi identificada em uma delas uma imagem suspeita”, diz a nota.

“Ao verificar/abrir a Marmitex foi identificado que se tratava de 10 pacotes de tabaco que estavam escondidos dentro da embalagem”, continua.

O material foi apreendido. Questionada sobre como são feitas as marmitas dos detentos, a assessoria informou que, mesmo tendo uma empresa terceirizada responsável por elas, todas são feitas no local, por isso, o caso será investigado.