Por conta da má qualidade do ar e fumaça, Governo decide suspender Jogos Estudantis

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) informou que devido a presença de fumaça e a má qualidade do ar, os Jogos Estudantis foram suspensos.

LEIA: Por conta da fumaça, Governo decide suspender aulas com atividades físicas no Acre

A informação foi confirmada ao ContilNet pela assessoria de comunicação da pasta. Segundo a nota, a decisão tem como objetivo garantir a segurança e a saúde de todos os participantes.

“A informação acerca de novas datas será repassada logo que as condições normais voltem, possibilitando a continuidade do evento”, diz a nota.

VEJA A NOTA: