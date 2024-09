Por conta da fumaça, Governo decide suspender aulas com atividades físicas no Acre

O governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, comunicou a suspensão temporária das aulas que envolvem atividades físicas nas escolas da rede estadual. A decisão foi tomada em resposta à fumaça das queimadas, que está afetando a qualidade do ar.

As aulas teóricas continuarão normalmente para não comprometer o calendário escolar e preparar os alunos para provas importantes como o Enem. A recomendação é de que alunos mantenham-se hidratados e utilizem máscaras como precaução.

Nota de esclarecimento sobre as aulas na rede estadual de ensino

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, informa a suspensão temporária apenas das aulas que envolvem atividades físicas, até que a qualidade do ar volte à normalidade.

Apesar da presença de fumaça oriunda das queimadas, decidiu-se manter as aulas teóricas nas escolas da rede estadual de ensino. A medida administrativa visa garantir o cumprimento do calendário escolar e evitar atrasos que possam prejudicar os alunos nas provas avaliativas, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até ulterior deliberação.

Reforçamos a recomendação de ingestão de líquidos e utilização de máscaras durante este período, como medida preventiva contra os efeitos da fumaça.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre

