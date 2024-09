Prefeita Fernanda Hassem entrega ponto dos mototaxistas de Brasiléia

Na manhã desta quarta-feira 04, a prefeita Fernanda Hassem fez a entrega oficial do pontos dos mototaxistas.

A prefeita Fernanda Hassem quebrou o protocolo do evento e chamou todos os profissionais desse ramo de transporte de passageiros, para percorrer trechos da avenida Marinho Monte e chegar no local em suas motocicletas, onde ela estaria junto conduzida por um mototaxista.

O evento foi bastante prestigiado, contando com a presença de familiares dos mototaxistas, mototaxistas e populares.

O cerimonial da prefeitura de Brasiléia lembrou que na história desses 22 anos de serviços prestados à sociedade brasileense, alguns trabalhadores da categoria deixam a saudade eterna, dentre eles: Alexandro Ribeiro Rodrigues, Raimundo Nonato Vieira Alves, José Gonçalves Cabral e José Amâncio Pereira, esse último, foi um dos fundadores do sindicato dos mototaxistas de Brasiléia e faleceu no inicio do mês de setembro.

O ponto dos Mototaxistas é mais uma ação da gestão Fernanda Hassem e teve o apadrinhamento da ex deputada federal Vanda Milani, que alocou R$ 120.00,00 para a construção da obra, posteriormente tendo contra partida da prefeitura de Brasiléia para aquisição de equipamentos internos do local.

Em sua fala a prefeita relatou a alegria de poder fazer a entrega do ponto dos mototaxistas à categoria que se mostra unida há mais de 20 anos, de onde tiram sustento de suas famílias.

“Muito orgulho dessa categoria que em todos os momentos da nossa cidade eles estão a serviço, atendendo a população dos mais diversos bairros, e agora terão um local de excelência. Quero agradecer todos os mototaxistas em nome do presidente Manoel que diante de sua e com sua dedicação sempre serve da melhor forma”, disse ela.

Um dos pioneiros dos serviços de mototáxis em Brasiléia, o profissional conhecido por Capixaba, disse que é uma honra para ele, que em seus 24 anos de serviços prestados ao transporte de passageiros no município, estão sendo presenteados com esse prédio bem centralizado e para bem acomodar todos os trabalhadores da área.

