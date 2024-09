Presidentes de sindicatos rurais participam de workshop na Expoacre 2024

Os presidentes de sindicatos rurais participaram de um workshop na Expoacre 2024, na última quinta-feira (5), como parte da programação do sistema FAEAC/Senar.

O evento, realizado na Feira de Agricultura (FEAGRI) e organizado pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEAGRI), contou com a presença de líderes rurais que puderam alinhar estratégias para fortalecer a agropecuária no Acre.

Aldilena Novaes, presidente do Sindicato Rural de Xapuri, destacou a importância do encontro:

“Foi muito importante o convite feito para nós, presidentes, recebermos tanto conteúdo, tanta informação em um único dia. Vamos sair daqui com muitas informações práticas para serem colocadas no dia a dia do produtor rural, que não demandam dinheiro, apenas técnica.”

Durante o workshop, foram abordados temas como manejo do gado sem estresse, alimentação adequada para o rebanho, higiene no manejo do gado leiteiro e a importância da vacinação.

Aldilena ressaltou o valor desses ensinamentos:

“Vimos a importância da alimentação para obter resultados desejados no rebanho, a necessidade de trabalhar a higiene no leite e a relevância da vacinação. Tudo isso veio para esclarecer tanto os produtores quanto nós, presidentes de sindicato”, disse.

