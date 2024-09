Projeto Cidadão realiza casamento coletivo nesta sexta-feira, 6, na Expoacre 2024

Noivos devem se apresentar com, no mínimo, uma hora de antecedência. Ao todo, 500 casais vão oficializar suas uniões civis no evento; equipes do TJAC estarão no Parque de Exposições Wildy Viana a partir das 15 horas

A Coordenação do Projeto Cidadão, programa social do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), promove na sexta-feira, 6, mais uma edição especial do casamento coletivo. A ação, dessa vez, acontecerá no Parque de Exposições Wildy Viana, durante as festividades da Expoacre 2024.

O casamento coletivo terá início às 17 horas. Os noivos, porém, devem comparecer com, no mínimo, uma hora de antecedência (ou seja, às 16 horas) para receber as últimas instruções sobre a dinâmica da atividade. Ao todo, 500 casais vão oficializar as uniões civis durante o evento.

A juíza de Direito celebrante será a magistrada Luana Campos, titular da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco.

“Para garantir que tudo corra da melhor forma possível, nós pedimos que os noivos cheguem com antecedência de, pelo menos, uma hora. Isso é para assegurar que todos fiquem bem acomodados. Nossa equipe vai estar no Parque de Exposições para atender os noivos, já a partir das 15h”, explicou a secretária dos Programas Sociais do TJAC, Regiane Verçoza.