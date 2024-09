Quando os padrinhos não garantem os votos: os desafios da sucessão política no Acre

A transferência de votos na política é um desafio significativo, e no Acre, a situação não é diferente. A habilidade de fazer essa transferência foi bem-sucedida durante os governos da antiga Frente Popular. No entanto, com a desintegração da Frente Popular, parece que a arte de eleger sucessores também desapareceu.

Em tempos passados, um nome, muitas vezes não tão popular, era escolhido e aclamado como sucessor para qualquer cargo. No entanto, o cenário atual tem demonstrado a dificuldade dessa prática.

Um exemplo recente é o do governador Gladson Cameli (PP), que, em 2020, apoiou a deputada Socorro Neri (PP) em sua tentativa de reeleição como prefeita de Rio Branco. Apesar de sua alta popularidade, Gladson não conseguiu transferir seus votos para Socorro, que acabou perdendo para Tião Bocalom (PL).

Também é comum na política que pais busquem que seus filhos os sucedam. No Acre, há exemplos de filhos de políticos tentando seguir o legado familiar. Gabriela Câmara (PP), ex-presidente do Iteracre e filha dos deputados Silas Câmara e Antônia Lúcia Câmara, já disputou uma vaga na Câmara de Vereadores em 2020, obtendo mais de dois mil votos, mas não foi eleita devido ao coeficiente eleitoral. Agora, após sua passagem pelo Instituto de Terras do Acre, Gabriela busca uma vaga na câmara com perspectivas mais promissoras.

Outro exemplo é Felipe Tchê (PP), filho do deputado Luís Tchê (PDT), que pela primeira vez concorre a uma eleição. Ainda não está claro se Felipe terá sucesso na política como seu pai.

João Paulo Bittar (PL), filho do senador Márcio Bittar (UB), também é um nome conhecido. João Paulo já disputou uma eleição para vereador em 2016 e provável que em 2026 venha a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

A questão que resta é se o apoio dos pais realmente tem o poder de garantir a eleição de seus filhos.

NÃO PASSOU DESPERCEBIDO

No primeiro programa do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), exibido na sexta-feira (30), a vice-prefeita e seu esposo, o senador Sérgio Petecão (PSD), estiveram notavelmente ausentes. A ausência deles chamou a atenção de um leitor da coluna.

OU VAI OU RACHA

Comenta-se que um atual gestor de um município no Acre não estaria disposto a investir muito na eleição de seu sucessor. De acordo com as pesquisas internas, o candidato escolhido só receberia recursos adicionais caso houvesse uma melhora significativa em seus índices de aprovação, pois, atualmente, ele aparece em posição desfavorável nas pesquisas.

CARTA NA MANGA

Com as recentes pesquisas divulgadas da corrida eleitoral em Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima (PP) parece ter uma estratégia poderosa. Trata-se de Clodoaldo Rodrigues (REP), deputado cuja esposa é a vice na chapa de Zequinha. Clodoaldo agora coordena a campanha na zona rural, com o objetivo de reverter a situação atual. Ele obteve uma votação expressiva no Juruá, superando inclusive o deputado estadual Nicolau Júnior (PP).

SAÚDE

O Acre tem enfrentado um agravamento na qualidade do ar devido à alta emissão de fumaça proveniente das queimadas. Em resposta a essa situação, a Secretaria de Saúde recomendou o uso de máscaras e a ingestão frequente de água para proteger a saúde da população.

HORA DE AGIR

Todo verão enfrentamos a mesma situação de seca severa e a fumaça proveniente das queimadas na Amazônia. Nós, acreanos, sofremos com as condições climáticas adversas e a densa neblina, que deterioram gravemente a qualidade do ar a cada dia, resultando em um aumento significativo de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. É hora de parar de culpar lados opostos e, em vez disso, desenvolver um plano de contingência e gerenciamento de crise eficaz para enfrentar este problema crescente. Medidas rigorosas e penas severas devem ser aplicadas a quem iniciar incêndios.

07 DE SETEMBRO

O tradicional desfile de 7 de Setembro, previsto para acontecer na histórica região da Gameleira este ano, está em risco de ser cancelado devido às condições climáticas adversas enfrentadas pelo estado. A intensificação das queimadas levantou preocupações sobre a saúde pública, levando o governo a considerar o cancelamento do evento para proteger a população.

ALAN RICK

Segundo o site Poder 360, cinco senadores do União Brasil estarão na corrida pelo governo em 2026 pelo partido. Entre os nomes mencionados, destaca-se o senador Alan Rick, cuja candidatura já vem sendo ventilada.

FALANDO EM GOVERNO

Em entrevista ao ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2024, no domingo (01), o governador Gladson Cameli (PP) discutiu as eleições de 2026. Embora não tenha revelado explicitamente se apoiará o senador Alan Rick (UB) ou a vice-governadora Mailza Assis (PP), Gladson fez um aviso claro: “O partido do Alan terá suas próprias prioridades. A prioridade do Progressistas, que é o partido de Mailza e meu, é fortalecer o Progressistas. Não adianta eu chegar em Brasília com o Progressistas enfraquecido”.

NÃO DEIXOU PASSAR BATIDO

O evento programado para esta segunda-feira (02) em frente ao Palácio Rio Branco, que contaria com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi cancelado devido ao alto índice de fumaça, que também causou o cancelamento do voo. O senador Márcio Bittar (UB) aproveitou a ocasião para criticar o governo Lula e os artistas que, durante o governo Bolsonaro, se manifestaram em defesa da Amazônia. Bittar acusou-os de omissão e falta de posicionamento em relação à atual situação.

PESQUISA EM RIO BRANCO

O ContilNet realizou uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa pela prefeitura de Rio Branco, conduzida pelo instituto Data Control. Tanto na pesquisa espontânea quanto na induzida, o nome do atual prefeito Tião Bocalom (PL) está à frente do principal concorrente, Marcus Alexandre (MDB). Isso indica que a estratégia de Bocalom para conquistar a simpatia dos eleitores está surtindo efeito. Com muitos dias de campanha ainda pela frente, cada estratégia se torna crucial para captar votos.

SULA XIMENES

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, tem se destacado por sua gestão inovadora. Seu trabalho tem sido amplamente reconhecido, incluindo elogios públicos do governador Gladson Cameli (PP) em uma recente entrevista ao ContilNet que, inclusive, está com um lindo estande na Expoacre 2024. O espaço do Deracre na Expoacre também está gerando grande entusiasmo, sendo um verdadeiro sucesso. Cada detalhe foi cuidadosamente supervisionado por Sula, que esteve presente em todas as etapas da montagem.

JOABE LIRA

O ex-secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira (UB), que está concorrendo a uma vaga na Câmara de Vereadores de Rio Branco, tem se destacado como um dos principais favoritos. Há relatos de que, até em Brasiléia, carros adesivados com sua propaganda têm chamado a atenção, indicando o forte alcance de sua campanha.

POR FALAR EM BRASILÉIA

A eleição só termina quando todas as urnas são fechadas, e não se deve subestimar a influência da prefeita Fernanda Hassem (PP). Seu sucessor na prefeitura de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PP), está com a campanha muito forte. Além disso, é amplamente reconhecido que Fernanda tem uma vantagem significativa: ela enfrentou três alagações, sendo a de 2024 a mais grave, e está conseguindo aos poucos reconstruir a cidade.