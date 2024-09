Quem foi James Earl Jones, ator e dublador premiado que morreu aos 93 anos

O ator e dublador James Earl Jones faleceu nesta segunda-feira (9) aos 93 anos. Jones ficou conhecido por dar voz a Darth Vader em “Star Wars” e a Mufasa na animação “O Rei Leão“, além de ter sido a voz oficial da CNN Internacional.

Sua carreira iniciou no teatro e pelo trabalho nos palcos – entre eles, muitas peças de Shakespeare – recebeu dois Tony Awards, em 1969 por “The Great White Hope” e em 1987, por “Fences”.

No cinema, seu primeiro papel foi em 1964 no filme “Doctor Strangelove“, de Stanley Kubrick. A partir deste marco, iniciou uma trajetória de dezenas de prêmios e reconhecimentos da indústria cinematográfica.

Ele foi casado com a atriz e cantora Julienne Marie, 87, entre 1968 e 1972, e com a também atriz Cecilia Hart entre 1982 e 2016. Deste último relacionamento, teve um filho, o ator Flynn Earl Jones, 42.

Em 1970, ele foi convidado para fazer seu primeiro grande papel nas telonas – o boxeador Jack Jefferson em “A Grande Esperança Branca“. A atuação rendeu-lhe uma indicação para o Oscar na categoria Melhor Ator.

Além desse, teve papéis importantes no cinema como o de Thulsa Doom em “Conan, o Bárbaro” (1982), de Rei Jaffe Joffer em “Um Príncipe em Nova York” (1988), de Almirante Greer em “A Caçada ao Outubro Vermelho” (1990), em “Jogos de Guerra” (1992) e “Perigo Real e Imediato” (1994).

Por sua carreira na televisão, em 1991 bateu um recorde e foi o primeiro ator a ganhar dois Emmys no mesmo ano: pela participação na série “Gabriel’s Fire” e no longa “Onda de Calor”.

Como dublador, em 1977 foi escolhido por George Lucas, criador da saga Star Wars, para dar voz ao personagem Darth Vader. Jones também e deu a voz ao leão Mufasa da animação “O Rei Leão” de 1994. Além disso, dublou vários personagens da série “Os Simpsons”.

Ele também é responsável pelo slogan da CNN norte-americana, “This is CNN“, bem como “This is CNN International” e pela abertura do programa matinal CNN New Day.

Entre seus prêmios recebidos durante a carreira estão dois Primetime Emmy Awards, dois Tony Awards e um Grammy. Ele também recebeu um Globo de Ouro e o Screen Actors Guild Life Achievement Award. Além disso, em 1992, foi premiado com a Medalha Nacional das Artes pelo presidente dos Estados Unidos George W. Bush, e em 2019, homenageado como uma lenda da Disney.