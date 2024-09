Rio Branco tem a pior qualidade do ar entre as capitais do país, diz levantamento

A capital do Acre, Rio Branco, ainda segue liderando o ranking de pior qualidade do ar entre as capitais do país nesta quarta-feira (4).

De acordo com a plataforma IQAir, o Índice de Qualidade do Ar (IQA) em Rio Branco atingia 450 µg/m³ (microgramas por metro cúbico) por volta das 9h. Esse valor coloca a capital no último grau de classificação da plataforma, que varia entre “Bom”, “Moderado”, “Insalubre para grupos sensíveis”, “Insalubre”, “Muito insalubre” e “Perigoso”.

Atualmente, o índice de Rio Branco é 60 vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 15 µg/m³, o que coloca a capital com a pior situação do país, a frente até mesmo de Porto Velho (RO), que vinha liderando o ranking nas últimas semanas.