Rival da Steam, GOG libera novo jogo grátis por tempo limitado! Resgate agora

Além da Steam, existe outra grande concorrente no PC que é bastante popular entre os jogadores. A GOG também oferece um catálogo recheado de jogos de todos os gêneros — e a plataforma está bem generosa nos últimos dias. Depois de presentear os jogadores com Tropico 4, agora a rival da Valve está oferecendo outro jogo gratuito, mas por tempo limitado.

Se você gosta de encher a biblioteca sem precisar gastar nada, corre, pois Once Upon a Jester está gratuito para resgatar na GOG por tempo limitado: até a próxima quinta-feira (05), às 10h (horário de Brasília).

Vale lembrar que, depois de salvo, o game estará para sempre na sua biblioteca da plataforma. Não conhece? Então confira um trailer abaixo e saiba como resgatar o título.

Conheça Once Upon a Jester, que está gratuito por tempo limitado na GOG

Desenvolvido pelo estúdio Bonte Avond, Once Upon a Jester é um carismático jogo de aventura musical e teatral onde os jogadores controlam os melhores amigos Jester e Sok — que estão bolando um plano astuto para roubar um diamante real.

Para atingir esse objetivo, a dupla deverá apresentar uma peça teatral improvisada para, quem sabe, ter a chance de serem convidados para um evento no palácio real do rei — que é justamente onde a joia está escondida.

Once Upon a Jester está disponível gratuitamente na GOG, mas por tempo limitado.Fonte: GOG

Em Once Upon a Jester os jogadores viajarão para uma grande aventura pelo reino, onde conhecem outros personagens excêntricos no caminho. O grande foco aqui é na “liberdade que a arte criativa pode proporcionar”.

Parece ser uma experiência muito divertida — isso sem mencionar a direção artística com personagens bem cartunescos. Vale a pena dar uma conferida!

Como resgatar o jogo de graça?

Once Upon a Jester está disponível de graça por 24 horas, mas será seu para sempre assim que você vincular o título à sua conta. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Entre nesta página do game na GOG e clique em “Go to Giveaway”;

Na página das promoções da GOG, role para baixo até encontrar Once Upon a Jester;

Clique no botão “Add to Library” e faça login na sua conta (ou crie uma usando e-mail) para garantir a sua cópia do game;

Pronto! Com o jogo vinculado em sua conta, você pode baixá-lo sem DRM, o que garante liberdade de softwares e conexão à internet na hora de jogar. Além disso, você também pode fazer o download por meio do GOG Galaxy, que é a plataforma rival da Steam da empresa dos criadores de The Witcher 3.

Corra para aproveitar a promoção, que está disponível por tempo limitado.Fonte: Valdecir Emboava/Voxel

Once Upon a Jester roda no meu PC?

Ficou interessado em Once Upon a Jester, mas não sabe se ele roda na sua máquina? Fique tranquilo, pois o game é extremamente acessível e roda praticamente em qualquer PC. Confira abaixo os requisitos únicos!

Requisitos únicos