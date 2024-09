Sabrina Sato fica noiva de Nicolas Prattes

O ator Nicolas Prattes e a Sabrina Sato parece que deram um passo a mais no relacionamento! No último domingo (8), o artista revelou que os pombinhos estão noivos. No programa “Domingão com Huck”, ele os demais atores, da próxima novela das 9, receberam uma declaração de seus parceiros.

Após Laura Neiva mandar um recado para Chay Suede e Rodrigo Simas falar para Agatha Moreira, foi a vez de Nicolas assistir à declaração de Sabrina. “Achei que não ia dar certo, porque tem muitas diferenças aí”, começou a apresentadora.

E continuou: “Além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, tem as agendas cheias, mas parece que tudo parou pra gente, o tempo parou pra gente. Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte e tudo que a gente viveu até aqui parece que a gente já está junto há muito mais tempo do que realmente está.”

“Tudo que a gente já viveu, todos os lugares que a gente já foi, tudo que a gente já fez e tudo que a gente já sentiu juntos, tudo que a gente já me fez sentir é muito especial”. Na sequência, Nicolas retribuiu as palavras da amada.

“É a parceira da minha vida. Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria. E ela é a pessoa que é pra cima, e ela coloca a gente pra cima junto”. Luciano Huck disse, então, que adora a namorada de Nicolas, e o ator prontamente o corrigiu: “Agora, noiva”, exclamou ele.