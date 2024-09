Saiba quais são as 10 cidades mais seguras do mundo para turistas

O ranking destacou cidades da Ásia nos dois primeiros lugares e, infelizmente, cidades da América do Sul ficaram completamente de fora.

Para chegar ao resultado, o ranking considerou aspectos de segurança em sete métricas principais, levantados pelo Departamento de Estado dos EUA, pela plataforma de dados Numbeo e pelo portal The Economist.

As 10 cidades mais seguras do mundo

1º lugar: Singapura

Com níveis muito baixos de risco em todas as métricas consideradas, Singapura se destacou como a cidade mais segura do mundo dentre os 60 destinos analisados. Em termos de nível de risco, a cidade teve pontuação 0 de 100, segundo o Forbes Advisor.

Podemos dizer que a República de Singapura é uma cidade-estado gigante em um pequeno espaço. Moderna e dinâmica, é um dos Tigres Asiáticos. Localizada na extremidade sul da Península Malaia e com uma população de 5,4 milhões de habitantes, a cidade se reinventa constantemente. Tem quatro idiomas oficiais, imigrantes de inúmeras nacionalidades e uma estrutura de fazer inveja.

A cidade de Singapura recebeu a melhor classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos EUA;

Singapura tem o menor risco de desastres naturais;

Localizada no Sudeste Asiático, Singapura tem o segundo menor risco de segurança sanitária, refletindo um alto nível e qualidade de serviços de saúde e infraestrutura;

A cidade tem o segundo menor risco de segurança digital, refletindo a capacidade dos cidadãos de usar livremente a internet sem medo de violações de privacidade, roubo de identidade e ataques online.

2º lugar: Tóquio (Japão)

3º lugar: Toronto (Canadá)

4º lugar: Sydney (Austrália)

5º lugar: Zurique (Suíça)

6º lugar: Copenhague (Dinamarca)

7º lugar: Seul (Coreia do Sul)

8º lugar: Osaka (Japão)

9º lugar: Melbourne (Austrália)

10º lugar: Amsterdã (Países Baixos)

Metodologia

Os indicativos da Forbes consideraram métricas como a classificação de segurança de viagem fornecida pelo Departamento de Estado dos EUA; o risco de criminalidade por cidade conforme o Numbeo; e dados de risco de segurança pessoal da The Economist (que avaliam as vulnerabilidades dos cidadãos a crimes, violência, ameaças terroristas, desastres naturais e econômicas).

Conforme o ranking, é possível concluir que, de maneira geral, a Europa não é considerada um continente perigoso. As cidades mais arriscadas da Europa só aparecem na 26ª posição, com a Itália representada por Milão (26ª) e Roma (28ª). Paris, na França, ocupa a 31ª posição.

No entanto, outras cidades europeias, como Zurique, Copenhague e Amsterdã, estão classificadas entre as mais seguras do mundo.