Sebrae e MPT/AC renovam parceria em prol da erradicação do trabalho infantil

Nesta terça-feira (10), o Sebrae no Acre, o Ministério Público do Trabalho do Acre (MPT/AC) e a Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE) renovaram a parceria entre as duas instituições, visando fortalecer as ações do projeto “MPT na Escola”, voltado a erradicação do trabalho infantil. O Termo Aditivo de Cooperação Técnica foi assinado pelo diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, e pelo procurador do trabalho do MPT, Roberto Vignoli.

Além das ações voltadas à promoção de debates nas escolas de ensino fundamental, com alunos, pais e professores, o projeto “MPT na Escola” se une a metodologia Educação Empreendedora do Sebrae para levar conhecimento aos profissionais da educação e apresentação do empreendedorismo como uma oportunidade para famílias em situação de vulnerabilidade.

O trabalho das instituições estimula a permanência de crianças e adolescentes no ambiente escolar através do incentivo à produção de conteúdos literários, artísticos e culturais, auxiliando nas discussões sobre trabalho infanto-juvenil e trabalhando as questões de forma lúdica e acessível.

Joelma Mourão, gestora estadual da Educação que Transforma, afirma que o Sebrae contribui tanto com as ações de conscientização quanto com a desmitificação do que caracteriza o trabalho infantil. “O trabalho da Educação Empreendedora é muito prático, e através das ações nas escolas, da capacitação dos professores e da reprodução de cartilhas e outros materiais de conhecimento em formato gibi, junto ao recurso do Ministério Público do Trabalho, conseguimos fortalecer o projeto”, diz a gestora.

De acordo com o procurador do MPT, Roberto Vignoli, a continuidade da parceria com as intuições é essencial para o combate ao trabalho infantil. “O projeto MPT nas Escolas é uma estratégia utilizada para erradicar esse dano, não partindo somente das denúncias, mas através da educação para as crianças. Entrando no ambiente escolar e levando capacitação aos professores e alunos”, relata Vignoli.

Conheça o Educação Empreendedora

A Educação Empreendedora do Sebrae é uma abordagem ao ensino e à aprendizagem que contribui com o desenvolvimento de competências empreendedoras junto a estudantes, educadores e gestores educacionais. A iniciativa colabora para o desenvolvimento do potencial das pessoas para que sejam protagonistas na transformação de suas realidades. A abordagem visa desenvolver a percepção de oportunidades, criatividade, inovação, colaboração, autoconsciência, autoeficácia e a predisposição para agir.

No site do Sebrae, há uma plataforma com diversos conteúdos para estudantes, educadores e gestores que podem ser acessados gratuitamente. Acesse sebrae.com.br/educacaoempreendedora e saiba mais.