Sebrae sorteia consultoria para empreendedor e voucher de R$ 4 mil; veja como participar

Atenção, empreendedor! Durante as nove noites de Expoacre 2024, o Sebrae sorteia consultorias para empreendedores que visitarem o espaço da instituição na feira e fizerem o credenciamento no local.

Claudia Baima, analista do Sebrae, explica que a instituição tem o intuito de promover o pequeno negócio.

“Como é uma feira destinada a negócios, o Sebrae resolveu fazer uma premiação esse ano lançando, como forma de incentivo para que procurem mais o Sebrae e promovam a gestão do empreendimento. Todas as noites o Sebrae vai sortear uma consultoria personalizada, de acordo com a necessidade daquela empresa naquele momento, seja de forma de consultoria financeira ou marketing de até 30h”, explicou.

Além disso, o Sebrae também, no último dia, um voucher no valor de R$ 4 mil como subsídio para um evento que possa ocorrer no segmento da empresa do vencedor.

“Para concorrer, basta realizar seu credenciamento como pessoa jurídica aqui no nosso espaço e toda noite ela vai concorrer a uma consultoria. Na última noite nós vamos ter todas as empresas concorrendo além da consultoria personalizada, um voucher no valor de R$ 4 mil que é um subsídio em passagens para um evento de mercado. Para fazer o credenciamento basta os seus dados como CPF, nome, email, telefone e CNPJ”, finalizou.

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: