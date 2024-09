Sema e Imac usam realidade virtual na Expoacre para sensibilizar sobre eventos extremos no Rio Acre

Durante a Expoacre, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), estão promovendo, por meio das equipes da Educação Ambiental, uma experiência imersiva com o uso de óculos de realidade virtual (VR) para sensibilizar a população sobre os impactos dos eventos climáticos extremos no Rio Acre.

A iniciativa visa aproximar o público das realidades e desafios enfrentados pelo manancial, que sofre com as consequências das enchentes e seca severa, cada vez mais frequentes. Com os óculos de realidade virtual, os visitantes podem mergulhar em uma simulação que retrata as condições do rio durante esses eventos, permitindo uma compreensão mais profunda e emocional das mudanças ambientais que estão em curso.

Disponível durante todos os dias da feira, a experiência tem atraído a atenção de visitantes de todas as idades. A comerciante Lilian Maria aprovou a iniciativa. “Nunca tinha passado por essa experiência. Achei super interessante ver a situação do rio durante as enchentes e seca, mostra que a gente deveria ter mais cuidado com o meio ambiente”, disse.

Débora Luara, de oito anos, também gostou de participar da viagem imersiva no rio e recomendou a experiência para todos.

“Eu gostei muito de assistir. Acho que no ano passado o rio estava bem seco, mas hoje ele parece tá só um pouquinho mais. E acho que pro rio não ficar mais tão feio assim, a gente não pode jogar lixo no chão, porque isso prejudica a nossa terra e a nós mesmos. Todo mundo tem que ver, e meus amigos da escola também”, analisou.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, explica que a tecnologia é mais uma ferramenta para a promoção da educação e sensibilização ambiental.

“Ao utilizar a realidade virtual, conseguimos não apenas informar, mas também gerar empatia e engajamento. As pessoas se veem diante das consequências das ações humanas e entendem a urgência de adotar práticas mais sustentáveis”, afirma.

Além dos óculos, a Sema, o Imac e seus parceiros estão promovendo uma série de atividades interativas na Expoacre, com foco na educação ambiental e na preservação dos recursos hídricos, em resposta ao período de seca extrema que o estado enfrenta.